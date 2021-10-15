Клопп высказался о перспективах "Ньюкасла" с новыми владельцами

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Клопп высказался о перспективах "Ньюкасла" с новыми владельцами Фото: инстаграм "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отреагировал на покупку "Ньюкасла" инвесторами из Саудовской Аравии.

"В долгосрочной перспективе "Ньюкасл" станет топ-клубом. Насколько я знаю, это третий клуб после ПСЖ и "Манчестер Сити", который принадлежит стране и одной из самых богатых семей в мире. Это открывает для "Ньюкасла" много новых возможностей.

Большинство клубов было против создания Суперлиги, однако "Ньюкасл" - это Суперлига для одного клуба. "Ньюкасл" гарантировал себе доминирующую роль в мировом футболе на следующие 20 или 30 лет", - приводит слова Клоппа Sport.es.

Отметим, что состояние нового владельца "Ньюкасла" оценивается в 368 миллиардов евро.

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