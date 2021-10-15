Клопп высказался о перспективах "Ньюкасла" с новыми владельцами
Фото: инстаграм "Ливерпуля"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отреагировал на покупку "Ньюкасла" инвесторами из Саудовской Аравии.
"В долгосрочной перспективе "Ньюкасл" станет топ-клубом. Насколько я знаю, это третий клуб после ПСЖ и "Манчестер Сити", который принадлежит стране и одной из самых богатых семей в мире. Это открывает для "Ньюкасла" много новых возможностей.
Большинство клубов было против создания Суперлиги, однако "Ньюкасл" - это Суперлига для одного клуба. "Ньюкасл" гарантировал себе доминирующую роль в мировом футболе на следующие 20 или 30 лет", - приводит слова Клоппа Sport.es.
Отметим, что состояние нового владельца "Ньюкасла" оценивается в 368 миллиардов евро.
Читайте также: Стали известны клубы, которые были больше других против покупки "Ньюкасла" саудовским фондом. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18