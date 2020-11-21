Клопп высказался о планах "Ливерпуля" на зимнее трансферное окно

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Клопп высказался о планах "Ливерпуля" на зимнее трансферное окно

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп затруднился ответить, будет ли усилен состав команды в январе.

"Понятия не имею, что будет во время зимнего трансферного окна. Посмотрим. Мы можем искать решения за пределами клуба, это понятно. Но не факт, что получится усилиться, даже если мы захотим это сделать. Сейчас у нас всё в порядке, используем тех игроков, которые есть в моём распоряжении. Я рад, что у них появился шанс и они также чувствуют это", - цитирует Клоппа Goal.com.

Ранее сообщалось, что "Ливерпуль" решил отказаться от зимних покупок ради более крупных сделок следующим летом.

Напомним, что "красные" потеряли на длительный срок двух основных центральных защитников - Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса.

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