Клопп высказался о победе "Баварии" в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал триумф "Баварии" в розыгрыше Лиги Чемпионов 2019/20.

Напомним, что в финале турнира мюнхенцы минимально обыграли ПСЖ и в шестой раз стали победителем главного еврокубка.

"Сложно за восемь месяцев написать историю лучше. Сейчас "Бавария" является одной из абсолютно лучших команд. Они невероятно укомплектованы. На каждой позиции у них игроки мирового класса в расцвете сил. Хотя стоит признать, что "Баварии" немного повезло. Среди всего хаоса с расписаниями чемпионатов их график лучше всего подходил для ЛЧ", - цитирует Клоппа Goal.com.

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