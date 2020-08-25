Клопп высказался о победе "Баварии" в Лиге Чемпионов
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал триумф "Баварии" в розыгрыше Лиги Чемпионов 2019/20.
Напомним, что в финале турнира мюнхенцы минимально обыграли ПСЖ и в шестой раз стали победителем главного еврокубка.
"Сложно за восемь месяцев написать историю лучше. Сейчас "Бавария" является одной из абсолютно лучших команд. Они невероятно укомплектованы. На каждой позиции у них игроки мирового класса в расцвете сил. Хотя стоит признать, что "Баварии" немного повезло. Среди всего хаоса с расписаниями чемпионатов их график лучше всего подходил для ЛЧ", - цитирует Клоппа Goal.com.
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