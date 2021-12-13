Клопп высказался о попадании на "Интер" в 1/8 ЛЧ

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогом которой "красные" сыграют с миланским "Интером".

– Все в порядке. Конечно, это непростой соперник. "Интер" лидирует в серии А, это хорошая команда в хорошей форме. Посмотрим, как все сложится.

"Интер" стал чемпионом Италии в прошлом сезоне, но таков путь "Ливерпуля" – легко никогда не бывает, но все возможно, так что давайте пробовать.

Получилась настоящая лигочемпионская пара, так что все в порядке, жду с нетерпением.

– Правильно ли, что провели повторную жеребьевку?

– Конечно. Я смотрел это в прямом эфире и думал: "Нельзя все так оставлять, ни за что". Конечно, надо было все переиграть, – сказал немецкий специалист.

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