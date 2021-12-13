Клопп высказался о попадании на "Интер" в 1/8 ЛЧ
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о жеребьевке 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогом которой "красные" сыграют с миланским "Интером".
– Все в порядке. Конечно, это непростой соперник. "Интер" лидирует в серии А, это хорошая команда в хорошей форме. Посмотрим, как все сложится.
"Интер" стал чемпионом Италии в прошлом сезоне, но таков путь "Ливерпуля" – легко никогда не бывает, но все возможно, так что давайте пробовать.
Получилась настоящая лигочемпионская пара, так что все в порядке, жду с нетерпением.
– Правильно ли, что провели повторную жеребьевку?
– Конечно. Я смотрел это в прямом эфире и думал: "Нельзя все так оставлять, ни за что". Конечно, надо было все переиграть, – сказал немецкий специалист.
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Результаты новой жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18