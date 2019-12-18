Клопп высказался о поражении "Ливерпуля" в Кубке Лиги со счетом 0:5



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал разгромное поражение клуба в матче 1/4 финала Кубка Лиги с "Астон Виллой" (0:5). В этой встрече мерсисайдцы играли молодыми футболистами, так как основной состав отправился в Катар на клубный чемпионат мира.

"Мы были вынуждены принять такое решение. Мы знали, что получим предложение об участии в клубном чемпионате мира до того, как узнаем, до какой стадии дойдем в Кубке Лиги.

Мы не просто так прилетели в Катар и намерены отдать все силы. Я не считаю нас фаворитами, скорее мы среди претендентов, так как я впервые участвую в этом турнире", - цитирует Клоппа Sky Sports.

"Ливерпуль" стартует в клубном чемпионате мира со стадии 1/2 финала. Английский клуб поспорит за выход в финал с мексиканским "Монтерреем". Встреча состоится сегодня, 18 декабря, и начнется в 20:30 мск.

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