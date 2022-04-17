Клопп высказался о последних матчах с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о двух последних матчах против "Манчестер Сити".

Напомним, что неделю назад "красные" сыграли с "горожанами" на выезде в АПЛ и завершили встречу ничьей со счетом 2:2, а вчера, в полуфинале Кубка Англии обыграли "Сити" - 3:2.

"Я говорил после матча с "Сити", что, как мне кажется, да, нам немного повезло. Очко в той игре – большее везение для "Ливерпуля", чем для "Сити", но мы не на 100% были собой.

Конечно, дело в мастерстве "Сити", но нам нужно было поработать, и мы смогли сделать это в полуфинале Кубка Англии.

Мы сыграли гораздо лучше, чем тогда, и поэтому мы заслужили эту победу", – сказал немецкий специалист.

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