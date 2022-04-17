Клопп высказался о последних матчах с "Манчестер Сити"

Теги юрген клоппливерпульманчестер сити

Клопп высказался о последних матчах с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о двух последних матчах против "Манчестер Сити".

Напомним, что неделю назад "красные" сыграли с "горожанами" на выезде в АПЛ и завершили встречу ничьей со счетом 2:2, а вчера, в полуфинале Кубка Англии обыграли "Сити" - 3:2.

"Я говорил после матча с "Сити", что, как мне кажется, да, нам немного повезло. Очко в той игре – большее везение для "Ливерпуля", чем для "Сити", но мы не на 100% были собой.

Конечно, дело в мастерстве "Сити", но нам нужно было поработать, и мы смогли сделать это в полуфинале Кубка Англии.

Мы сыграли гораздо лучше, чем тогда, и поэтому мы заслужили эту победу", – сказал немецкий специалист.

Также не пропустите: Стали известны подробности возможного выкупа Гризманна мадридским "Атлетико". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Ростов" вырвал победу у "Арсенала" в РПЛ

"Ростов" вырвал победу у "Арсенала" в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов