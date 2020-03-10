Клопп высказался о предстоящем матче с "Атлетико" в Лиге Чемпионов

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Клопп высказался о предстоящем матче с "Атлетико" в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, чего ждет от ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с "Атлетико".

Отметим, первая встреча команд закончилась в пользу мадридского клуба (0:1).

"Жду больше ударов по воротам. В первой игре у нас были отличные шансы. Мы играем, возможно, с лучшей командой мира по игре в глубокой обороне. Нам не хватило удачи. Иногда такое бывает в футболе.

Изначально было понятно, что матч против "Атлетико" - это один из самых больших вызовов в футболе. Они борются до последнего, именно поэтому это так интересно", - цитирует Клоппа официальный сайт мерсисайдцев.

Матч "Ливерпуль" - "Атлетико" состоится завтра, 11 марта. Начало - в 23:00 (мск).

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