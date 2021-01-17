Клопп высказался о предстоящей игре с "Манчестер Юнайтед"

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Клопп высказался о предстоящей игре с "Манчестер Юнайтед"Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий официальному сайту команды касательно предстоящего матча 19-го тура чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед".

"Эти игры, словно матчи-блокбастеры, – их обычно выигрывают под влиянием момента. Необходимо, чтобы мы вспомнили уроки прошлого и были мотивированы, чтобы стать лучше в будущем.

Нужно жить здесь и сейчас. Нет ничего важнее, чем стоящая перед нами задача. Отдать все силы, быть лучше во всех показателях для себя и своей команды. Как на тренировке, так и в матчах.

Матч "Ливерпуля" против "МЮ" должен заставлять фанатов трепетать от ожидания", – заявил Клопп.

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