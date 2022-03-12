Клопп высказался о проблемах с продлением контракта Салаха

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Клопп высказался о проблемах с продлением контракта Салаха

Фото твиттер "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп порассуждал о том, что клуб не может договориться с нападающим Мохамедом Салахом о заключении нового соглашения.

Напомним, что действующий контракт между сторонами истекает в июне 2023 года.

"Салах ждёт, что клуб будет амбициозным, и мы соответствуем этому требованию. Но нельзя сделать гораздо больше, чем позволяет ситуация. В значительной степени это решение Мохамеда, потому что "Ливерпуль" сделал всё, что может.

Таковы дела на сегодняшний день. Пока ничего не произошло: ни подписания, ни отказа, ни чего-то ещё. Мы должны просто подождать. Всё в полном порядке. Здесь нет никакой спешки", - приводит слова Клоппа Goal.com. 

В текущем сезоне 29-летний Салах сыграл за "Ливерпуль" 34 матча, в которых забил 27 голов и сделал 10 ассистов.

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