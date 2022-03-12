Клопп высказался о проблемах с продлением контракта Салаха
Фото твиттер "Ливерпуля"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп порассуждал о том, что клуб не может договориться с нападающим Мохамедом Салахом о заключении нового соглашения.
Напомним, что действующий контракт между сторонами истекает в июне 2023 года.
"Салах ждёт, что клуб будет амбициозным, и мы соответствуем этому требованию. Но нельзя сделать гораздо больше, чем позволяет ситуация. В значительной степени это решение Мохамеда, потому что "Ливерпуль" сделал всё, что может.
Таковы дела на сегодняшний день. Пока ничего не произошло: ни подписания, ни отказа, ни чего-то ещё. Мы должны просто подождать. Всё в полном порядке. Здесь нет никакой спешки", - приводит слова Клоппа Goal.com.
В текущем сезоне 29-летний Салах сыграл за "Ливерпуль" 34 матча, в которых забил 27 голов и сделал 10 ассистов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
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|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18