Клопп высказался о противостоянии с "Манчестер Сити" в контексте конкуренции Надаля и Федерера

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Клопп высказался о противостоянии с "Манчестер Сити" в контексте конкуренции Надаля и Федерера

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о многолетнем соперничестве с "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.

"Очень часто, когда встречаются две топ-команды, такого не происходит, но история наших встреч показала, что за матчами интересно наблюдать, так как обе команды действительно стремятся к победе. Обе команды хотят набирать и использовать высокий темп, создавать зоны. И мы, и они ищем свободные пространства, так что я ожидаю интересной игры.

Наличие сильного соперника помогает в спорте больше всего. Особенно в долгосрочной перспективе. Уверен, Надаль и Федерер очень помогали друг другу. Не уверен, что их карьеры сложились бы именно так, если бы им не приходилось конкурировать друг с другом.

Я бы не сказал, что соперничество за титул с "Сити" очень полезно, но это точно не помешало нашему развитию. Я не беспокоюсь о психологическом состоянии парней. За эти годы мы научились быть в игре, но после матча с "Бенфикой" они поняли, что наступило "время "Сити", и мы будем готовы. Обе команды играли во вторник, так что у нас достаточно времени на подготовку и восстановление", – сказал немецкий специалист.

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