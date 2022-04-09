Клопп высказался о противостоянии с "Манчестер Сити" в контексте конкуренции Надаля и Федерера
Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о многолетнем соперничестве с "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы.
"Очень часто, когда встречаются две топ-команды, такого не происходит, но история наших встреч показала, что за матчами интересно наблюдать, так как обе команды действительно стремятся к победе. Обе команды хотят набирать и использовать высокий темп, создавать зоны. И мы, и они ищем свободные пространства, так что я ожидаю интересной игры.
Наличие сильного соперника помогает в спорте больше всего. Особенно в долгосрочной перспективе. Уверен, Надаль и Федерер очень помогали друг другу. Не уверен, что их карьеры сложились бы именно так, если бы им не приходилось конкурировать друг с другом.
Я бы не сказал, что соперничество за титул с "Сити" очень полезно, но это точно не помешало нашему развитию. Я не беспокоюсь о психологическом состоянии парней. За эти годы мы научились быть в игре, но после матча с "Бенфикой" они поняли, что наступило "время "Сити", и мы будем готовы. Обе команды играли во вторник, так что у нас достаточно времени на подготовку и восстановление", – сказал немецкий специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18