Клопп высказался о решающем матче Лиги Чемпионов с "Ред Булл Зальцбург"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своих ожиданиях от матча 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов австрийским клубом "Ред Булл Зальцбург".
"Я жду, что мы покажем свой лучшим футбол. Соперник на подъеме после успеха в матче с "Генком", мы же сыграли вничью с "Наполи". Поэтому они верят, что могут справиться с нами. Мы будем готовы к этому. "Ред Булл Зальцбург" может обыграть "Ливерпуля", и меня это нравится. Наши амбиции по-прежнему зашкаливают, мы выложимся по полной", - приводит слова Клоппа Goal.com.
После пяти туров "Ливерпуль" с 10 очками является лидером группы Е. "Ред Булл Зальцбург" занимает третье место, набрав семь очков. Таким образом, австрийский клуб в случае победы догонит англичан и может обойти их по результатам личных встреч.
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