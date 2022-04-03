Клопп высказался о шансах "Ливерпуля" на титул АПЛ

Фото: твиттер "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о шансах "красных" на титул АПЛ.

"Я очень ценю то, в какой мы находимся ситуации. Я вчера сказал парням, что если бы нам летом сказали, что в конце марта мы будем в своем нынешнем положении, мы бы согласились: мы взяли один трофей, боремся еще за три, весь состав здоров.

Могло быть лучше только в одном случае – если бы мы опережали "Сити" на 20 очков, но это невозможно. Вот почему нас все устраивает. Не думаю, что мы фавориты хоть в одном из турниров, но какая разница – мы собираемся попытаться победить", – сказал немецкий специалист.

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