Клопп высказался о шансах "Ливерпуля" выиграть квадрупл

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос, сможет ли его команда выиграть четыре трофея за сезон. Ранее мерсисайдцы стали обладателями Кубка английской лиги, обыграв в финале "Челси".

"В финале Кубка Лиги мы показали феноменальный уровень концентрации. Не знаю, сможем ли мы сохранить его до конца сезона. Мы отстаем от "Манчестер Сити" и впереди у нас важный матч с "Норвичем" в Кубке Англии. Я не подумать не мог, что у "Ливерпуля" будет шанс выиграть четыре трофея за сезон. Впрочем, подсчетами занимаются журналисты, а мы выходим на поле", - приводит слова Клоппа ВВС.

Напомним, что "Ливерпуль" занимает второе место в чемпионате Англии и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на шесть очков, но имеет матч в запасе. В Лиге чемпионов мерсисайдцы в первом матче 1/8 финала на выезде обыграли "Интер" со счетом 2:0.

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