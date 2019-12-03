Клопп высказался о шестом "Золотом мяче" Месси
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своём отношении к вручению нападающему "Барселоны" Лионелю Месси шестого "Золотого мяча".
"Таково мнение людей. У меня нет с этим проблем. Месси, вероятно, лучший игрок из тех, кого я видел в своей жизни. Ещё Марадона, но игру Месси я вижу чаще. Лионель справедливо выиграл шестой "Золотой мяч".
Что касается ван Дейка, я не могу вспомнить более впечатляющего сезона у защитника. Мы провели выдающийся сезон, выиграли Лигу Чемпионов и набрали 97 очков в АПЛ. Невозможно достичь подобного без высококлассных игроков. Думаю, мои парни могут выиграть новые награды, если захотят", - цитирует Клоппа Liverpool Echo.
Напомним, что Месси стал победителем голосования, а ван Дейк занял второе место, отстав всего на 7 баллов.
Не пропустите: Ван Дейка 69 раз ставили на первое место в голосовании за "Золотой мяч", Месси - 61. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Семак вышел на десятое место по числу побед в качестве тренера "Зенита"
-
ЦСКА нацелился на форварда сборной Словакии
-
Футбол Гвардиолы устаревает? Разбираем, почему "Манчестер Сити" переживает кризис результатов в последнее время
-
Хавбек "Спартака" Умяров признан лучшим дебютантом года в РПЛ
-
"Спартак" будет жаловаться на судейство в матче с "Зенитом"
Лента новостей
-
Мбаппе определится со своим будущим летом 2020 года
-
В РФС определились со сроками внедрения VAR на всех матчах РПЛ
-
"Эвертон" продлил контракт с нападающим сборной Бразилии
-
Лунев рассказал о ходе восстановления после травмы
-
Вдова Яшина высказалась о вручении Алиссону приза лучшему вратарю мира
-
1
Бартомеу высказался о будущем Месси
-
Слуцкий устроил прощальный обед с игроками "Витесса"
-
Игроки "Зенита" не вошли в символическую сборную 18-го тура РПЛ по версии Opta
-
Семак вышел на десятое место по числу побед в качестве тренера "Зенита"
-
1
Барези - о "Золотом мяче": "В этом сезоне лучший ван Дейк"
-
Кержаков озвучил рецепт успешного выступления сборной России на Евро-2020
-
1
Испанский суд возобновил уголовное дело против фонда Месси
-
1
Александр-Арнольд победил в голосовании за "Золотой мяч" в Шри-Ланке, Мбаппе - в Киргизии, Алиссон - в Гватемале
-
Киевское "Динамо" объявило о переходе 19-летнего бельгийца
-
12
Клопп высказался о шестом "Золотом мяче" Месси
-
Черышев восстановился после травмы
-
1
Пьянич поддержал Роналду
-
Пуйоль уверен, что Месси ещё выиграет "Золотой мяч"
-
Каждый десятый россиянин верит в победу сборной на Евро-2020
-
1
Гризманн выложил фото с Месси и "Золотым мячом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|14
|29
|3
|Лестер Сити
|13
|29
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Тоттенхэм
|14
|20
|6
|Вулверхэмптон
|14
|20
|7
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|8
|Арсенал Лондон
|14
|19
|9
|Бернли
|14
|18
|10
|Кристал Пэлас
|14
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|12
|Борнмут
|14
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|16
|Астон Вилла
|13
|14
|17
|Эвертон
|13
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|14
|11
|20
|Уотфорд
|14
|8