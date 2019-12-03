Клопп высказался о шестом "Золотом мяче" Месси

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своём отношении к вручению нападающему "Барселоны" Лионелю Месси шестого "Золотого мяча".

"Таково мнение людей. У меня нет с этим проблем. Месси, вероятно, лучший игрок из тех, кого я видел в своей жизни. Ещё Марадона, но игру Месси я вижу чаще. Лионель справедливо выиграл шестой "Золотой мяч".

Что касается ван Дейка, я не могу вспомнить более впечатляющего сезона у защитника. Мы провели выдающийся сезон, выиграли Лигу Чемпионов и набрали 97 очков в АПЛ. Невозможно достичь подобного без высококлассных игроков. Думаю, мои парни могут выиграть новые награды, если захотят", - цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, что Месси стал победителем голосования, а ван Дейк занял второе место, отстав всего на 7 баллов.

Не пропустите: Ван Дейка 69 раз ставили на первое место в голосовании за "Золотой мяч", Месси - 61. | http://soccernews.ru