Клопп высказался о шестом "Золотом мяче" Месси

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Клопп высказался о шестом "Золотом мяче" Месси

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал о своём отношении к вручению нападающему "Барселоны" Лионелю Месси шестого "Золотого мяча".

"Таково мнение людей. У меня нет с этим проблем. Месси, вероятно, лучший игрок из тех, кого я видел в своей жизни. Ещё Марадона, но игру Месси я вижу чаще. Лионель справедливо выиграл шестой "Золотой мяч".

Что касается ван Дейка, я не могу вспомнить более впечатляющего сезона у защитника. Мы провели выдающийся сезон, выиграли Лигу Чемпионов и набрали 97 очков в АПЛ. Невозможно достичь подобного без высококлассных игроков. Думаю, мои парни могут выиграть новые награды, если захотят", - цитирует Клоппа Liverpool Echo.

Напомним, что Месси стал победителем голосования, а ван Дейк занял второе место, отстав всего на 7 баллов.

Не пропустите: Ван Дейка 69 раз ставили на первое место в голосовании за "Золотой мяч", Месси - 61. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хрыстя помогает Мухомору - включил 15 аккаунтов

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OkTawius
Димон

ага) ну этот убогий хоть ни разу не отрицал, что армия фейков принадлежит ему. А Мухомор - его друг, они ж вылизывают друг другу периодически, два петуха

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мухомор его угощает грибами периодически.Из-зв этого у Хрысти случаются припадки и истерики

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мухомор - о Куртуа:"Не лучший,но довольно надёжный,в ТОП-6 точно,зря его 90% болельщиков гнобят"; Мухомор:"Обоснуй,на ЧМ-2018-лучший кипер мира,в Атлетико-топ,в Челси-топ,если бы его поддерживали как Наваса,то он бы был любимцем публики,но их "любимый Навас" проиграл конкуренцию бельгийцу,лучше бы так Бэйла гнобили или Марсело в том сезоне,когда не тот,не тот,нихера не делали"

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Мухомор,не влезай в разговор взрослых дядей,постой в сторонке,вон в том углу))

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OkTawius
Димон

смотрю, это чучело расслабилось, ну что ж - мы на время оставили его в покое, но его грешки не забыли, значит продолжим!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Действительно,это всего лишь медийная коррупционная пиар - награда.Ответим игрой на поле!

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OkTawius
Димон

"Уверен, что сперва они дадут «Золотой мяч» Месси. Затем они обратятся к VAR и отдадут его Ван Дейку" - сказал несколько дней назад Гвардиола. Как думаете, если Пеп окажется пророком, жар из сине-гранатовых жоп угробит окончательно климат на планете?)

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Вроде был пересчет в 13 году.Может сейчас повезет..

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OkTawius
Димон

насчёт этого можно не переживать. Там, думаю, немало занесли за "правильный" подсчёт и никто естественно пересчитывать ничего не будет. Рука руку моет, вор вора кроет

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Тогда будем надеятся,что гном снова вылетит из плей-офф

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Mutaloff
Mutaloff

Девочки,продолжаете ваше совещание,признайтесь награду Месси и спокойно живите дальше,болея за ваших любимых игроков и любимые команды.

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