Клопп высказался о скором подписании Тьяго Алькантары

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями о грядущем переходе в его клуб полузащитника "Баварии" Тьяго Алькантары.

"Пока клуб не объявил о трансфере, так что это всё неофициально. Поэтому я не знаю, что сказать. Всё выглядит довольно многообещающе. Возможно, нашим болельщикам стоит последить за нашими медиа в течение дня. Думаю, это будет полезно для них. Посмотрим, что произойдёт", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

Ранее руководители и тренер "Баварии" анонсировали уход испанского хавбека в "Ливерпуль".

По разным данным, "красные" заплатят за Алькантару от 22 до 30 миллионов евро.

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