Клопп высказался о составе "МЮ" на матч против "Лестера

1 Теги ливерпульманчестер юнайтедюрген клопп

Клопп высказался о составе "МЮ" на матч против "ЛестераФото: Википедия/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал состав "Манчестер Юнайтед" на матч против "Лестера" (1:2) и сложный график.

"Я понимал, что ему придется менять состав. Я уже 500 раз говорил, что протесты в Манчестере, которые привели к расписанию воскресенье-вторник-четверг – это преступление.

Это не вина Сульшера или футболистов. Поступил бы я так же? Да", – сказал Клопп.

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