Клопп громко высказался о спорном эпизоде перед вторым голом "Реала"

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подверг критике работу арбитров в первом тайме матча 1/4 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3).

Немецкий специалист остался недоволен тем, что судьи не зафиксировали фол на форварде мерсисайцев Садио Мане за несколько секунд до гола полузащитника королевского клуба Марко Асенсио. За споры арбитр показал Мане желтую карточку.

"Мне непонятны действия арбитра в эпизоде с Мане. Такое впечатление, что это было что-то личное. Там был явный фол, но судья повел себя так, словно Мане является симулянтом. После этого момента арбитр никак не реагировал на падения Мане. После матча я сказал Брыху, что его действия были несправедливыми по отношению к Мане.

Впрочем, мы проиграли не из-за судьи. Мы играли недостаточно хорошо, чтобы добиться нужного результаты. Но все равно могу сказать, что в таких матчах нужен просто нормальный судья", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

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