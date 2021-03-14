Клопп высказался о сроках восстановления ван Дейка и Джо Гомеса

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился информацией о ходе восстановления после травм защитников Вирджила ван Дейка и Джо Гомеса.

"Гомес еще не приступил к беговым занятиям. Ван Дейк уже начал заниматься с физиотерапевтами, однако процесс восстановления протекает сложно.

Решение об их участии в Евро-2020 принимать не мне, однако, как мне известно, это маловероятно. Они очень сильно пострадали. Мы надеемся, что они успеют восстановиться к предсезонке. На данный момент никто не дает гарантий, что кто-то из них сможет помочь нам в текущем сезоне", - приводит слова Клоппа ВВС.

Напомним, что Евро-2020 должен пройти с 11 июня по 11 июля этого года. Сборная Нидерландов, капитаном которой является ван Дейк, сыграет с Украиной, Австрией и Северной Македонией. Гомес выступает за сборную Англии, которая встретится с Хорватией, Шотландией и Чехией.

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