Клопп высказался о старте "Ливерпуля" в АПЛ

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Клопп высказался о старте "Ливерпуля" в АПЛ
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал оценку игре своей команды в матче первого тура чемпионата Англии против "Вест Хэма" (4:0).

"Ливерпуль" был настолько хорош, насколько это было возможно. Мы играли очень хорошо, даже лучше, чем я мог ожидать. 

Все игроки сыграли прекрасно, в том числе Милнер и Вейналдум.

Я намерен активно использовать ротацию в этом сезоне. Это будущее футбола. Мы должны быть готовы к напряженному графику и использовать глубину состава", – приводит слова Клоппа BBC.

Не пропустите: "Ливерпуль" разгромил "Вест Хэм" в стартовом матче сезона. | http://soccernews.ru

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