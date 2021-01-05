Клопп высказался о судействе в матче с "Саутгемптоном"

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Клопп высказался о судействе в матче с "Саутгемптоном"Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп удивлен решениями судей в матче с "Саутгемптоном" (0:1).

"Очень расстроило начало матча, не вошли в игру. Дело не только в пропущенном мяче. Хочу поздравить соперника, они заслужили 3 очка.

Мы понимали, в каком стиле будут играть хозяева, но все равно оказались не готовы. Много потерь мяча в начале встречи. Просто подарили им начало игры.

Самые яркие моменты встречи с нашей стороны были когда мяч попадал к Мане. Была ситуация в штрафной, которую хочу упомянуть. И если кто-то скажет после того момента, что Садио любит "нырять", то я только посмеюсь. Он до конца старался остаться на ногах.

Была и вторая ситуация. Знаете, я скажу так - другие команды получили бы пенальти в таких моментах. Игра рукой была на 100%, все это видели. Причем это был голевой момент, рикошета не было.

Я не могу понять, почему не прозвучал свисток. Судьи потратили ровно секунду, чтобы проверить эпизод на ВАР. Когда я хотел обратиться к четвертому судье с просьбой проверить, он мне ответил: "Мы уже проверили".

Конечно, это не оправдание такой игре, какая сегодня была у нас. Но если бы пенальти были назначены, мы могли добиться хотя бы ничьей.", – сказал Клопп в эфире Sky Sports и BBC.

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