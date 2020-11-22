Клопп высказался о своем возможном будущем в сборной Германии

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Клопп высказался о своем возможном будущем в сборной Германии

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал новость о том, что он может возглавить сборную Германии.

"Сейчас мне этот вопрос задают чаще всего. В будущем - возможно, но сейчас - нет. У меня есть интересная и ответственная работа. Нового вызова я не ищу. Мне хватает забот по утрам", - передает слова Клоппа Goal.

Напомним, в матче 6-го тура Лиги наций сборная Германии под руководством Йоахима Лева разгромно проиграла Испании со счетом 0:6. Это поражение стало для команды крупнейшим с 1931 года.

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