Клопп высказался о трансферах "Ливерпуля"

Теги юрген клоппливерпультрансферы

Клопп высказался о трансферах "Ливерпуля"Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о работе клуба на трансферном рынке.

"Я очень доволен составом, имеющимся в моем распоряжении. Нельзя купить контрпрессинг, атмосферу, наш гимн...

Есть разные варианты, но мы на это повлиять не можем. Но до закрытия трансферного окна что-то еще может произойти", – сказал Клопп.

Ранее в СМИ сообщали, что "Ливерпуль" интересуется Николо Бареллой из "Интера".

Также не пропустите: "Арсенал" продолжает следить за Эдегором. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси

Брат владельца ПСЖ сделал заявление касательно перехода Месси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов