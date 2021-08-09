Клопп высказался о трансферах "Ливерпуля"

Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о работе клуба на трансферном рынке.

"Я очень доволен составом, имеющимся в моем распоряжении. Нельзя купить контрпрессинг, атмосферу, наш гимн...

Есть разные варианты, но мы на это повлиять не можем. Но до закрытия трансферного окна что-то еще может произойти", – сказал Клопп.

Ранее в СМИ сообщали, что "Ливерпуль" интересуется Николо Бареллой из "Интера".

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