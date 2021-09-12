Клопп высказался о трансферной политике "Ливерпуля"
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о трансферной политике "красных".
"Честно говоря, мне все равно, что делают другие клубы. Я уже почти шесть лет в "Ливерпуле", за это время мы добились кое-каких успехов. Мы не стали самым успешным клубом в мире, но добились достаточно существенных успехов.
Нас все время спрашивают, почему мы работаем так, а не иначе. Мы решили, что если мы подпишем сейчас долгосрочные контракты с нашими футболистами, то в этом будет смысл. И мы это сделали. Это не такая яркая работа, как у других клубов, и я на это повлиять не могу. Но мы не можем совершать трансферы только для того, чтобы быть на виду.
Но другие клубы заключают сделки. Я и ожидаю, что другие команды будут подписывать футболистов, а мы будем выходить против них и смотреть, что можем сделать.
Меня раздражает то, что надо постоянно говорить о трансферах, потому что я уже обо всем сказал пять миллионов раз. Единственный переход, который мы не обсуждали, – трансфер Роналду. Я не удивлен, что "Манчестер Юнайтед" провернул эту сделку, но я был удивлен, что Роналду ушел из «Ювентуса», потому что не знаю, что там произошло. Вот и все", – сказал Клопп.
Напомним, что прошедшим летом "Ливерпуль" подписал только Конате из "Лейпцига" за 30 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18