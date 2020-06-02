Клопп высказался о возможном чемпионстве "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу возможного чемпионства команды в этом сезоне.

Напомним, мерсисайдцы опережают ближайшего преследователя "Манчестер Сити" на 25 очков. Для чемпионства "Ливерпулю" необходимо выиграть два матча.

"Приятно думать о чемпионстве, однако мы не знаем, станем ли мы чемпионами. Мы знаем, что близки, но дело еще не сделано. Остается разыграть 27 очков, постараемся изо всех сил.

Мы еще не чемпионы. Должны играть и побеждать", - цитирует тренера BBC

Последний раз "Ливерпуль" выигрывал чемпионат в сезоне-1989/90.

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