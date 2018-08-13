Клопп высказался о возможном назначении в сборную Германии

Теги ливерпульюрген клопп

Клопп высказался о возможном назначении в сборную ГерманииГлавный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что готов в будущем поработать со сборной Германии.

"Если однажды сборная Германии попросит меня поработать с ними, и я буду свободен, тогда я подумаю об этом. „Но я не думаю об этом прямо сейчас. На данный у меня у меня есть обязательства перед "Ливерпулем" на следующие четыре года. Я не говорю сейчас так, потому что Германия плохо выступила на чемпионате мра в России. В настоящее время я не доступен", —- сказал он.

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