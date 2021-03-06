Клопп высказался о возможном непопадании "Ливерпуля" в Лигу Чемпионов

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Клопп высказался о возможном непопадании "Ливерпуля" в Лигу Чемпионов

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп ответил на вопрос о том, как он отреагирует на желание отдельных футболистов покинуть клуб в случае непопадания в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

"Верю, что все наши игроки отличаются верностью, поэтому нам такая проблема не грозит. В целом же мне не нужны футболисты, которые готовы уйти из-за непопадания в ЛЧ. Ничего личного, но так всегда было и будет", - цитирует Клоппа Goal.com.

"Ливерпуль" набрал 43 очка в 27 турах АПЛ и занимает седьмое место в турнирной таблице лиги, отставая от первой четвёрки на 4 балла.

В текущем розыгрыше Лиги Чемпионов "красные" сражаются на стадии 1/8 финала с "РБ Лейпциг". В первом матче англичане победили со счётом 2:0.

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Карыч
Карыч

Тухель: "Первоклашка с крутым нравом прав, блохастый немытый бомж, давно уже сбитый лётчик"! )))))))

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Есть шанс попасть через победу ))

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