Клопп высказался о возможном попадании "Ливерпуля" в Лигу Европы

Фото: Твиттер @LFC

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о возможном попадании команды в Лигу Европы.

"За время работы в Англии я всего один раз участвовал в Лиге Европы - мы тогда дошли до финала, и в целом все было хорошо, не считая последней игры.

Мы не будем думать: "О господи, теперь придется в ней играть". Это замечательный турнир. Однако я пока не обдумывал все это в полной мере, так как хоть наши шансы попасть в Лигу Чемпионов и невелики, я все еще верю в это.

Поэтому давайте мы попытаемся добиться своей цели и подумаем об остальном после сезона", - приводит слова Клоппа сайт клуба.

Напомним, что "Ливерпуль" выходил в финал ЛЕ в 2016 году и уступил "Севилье".

После 33 туров "Ливерпуль" идет в АПЛ на шестом месте. Отставание от топ-4 составляет 7 очков.

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