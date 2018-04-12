Клопп высказался о возможном уходе Салаха из "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу возможного ухода из клуба вингера Мохамеда Салаха.

"Я знаю, что Салах чувствует себя здесь очень комфортно. Он понимает, что наш стиль игры подходит ему. Я не беспокоюсь о возможном трансфере" - цитирует Клоппа Goal.com.

Стоит отметить, что на 25-летнего Салаха, который проводит выдающийся сезон, претендуют "Реал" и ПСЖ.

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