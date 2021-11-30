Клопп высказался о "Золотом мяче"

1 Теги юрген клопплионель мессимохамед салахроберт левандовскизолотой мяч

Клопп высказался о "Золотом мяче"Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о "Золотом мяче" и прокомментировал итоговое 7-е место форварда "красных" Мохамеда Салаха в голосовании.

"Да, я был удивлен местом Салаха, если честно. Это журналисты голосуют? Тогда не спрашивайте меня, это ваша вина!

Всегда можно дать "Золотой мяч" Месси за его карьеру, но если на этот раз вы не отдали награду Левандовскому, он никогда не получит ее.

А Мо, конечно же, должен располагаться выше", – сказал немецкий специалист.

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Комментарии

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lesnovsky
lesnovsky

А ему за его карьеру никто и не давал... В 21-м году Месси был лучше поляка по 14-ти показателям из 15-ти, включая отборы, голы со штрафных и прочее... Плюс КА, где как известо Лео был лучшим... Лева только больше забил, за что ему дали ЗБ и лучшего страйкера.... Вот и все... Так что, Клоппик - ты не прав... Хе-хе-хе

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