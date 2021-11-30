Клопп высказался о "Золотом мяче"
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о "Золотом мяче" и прокомментировал итоговое 7-е место форварда "красных" Мохамеда Салаха в голосовании.
"Да, я был удивлен местом Салаха, если честно. Это журналисты голосуют? Тогда не спрашивайте меня, это ваша вина!
Всегда можно дать "Золотой мяч" Месси за его карьеру, но если на этот раз вы не отдали награду Левандовскому, он никогда не получит ее.
А Мо, конечно же, должен располагаться выше", – сказал немецкий специалист.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18