Клопп высказался об игре одного из самых дорогих новичков команды

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Клопп высказался об игре одного из самых дорогих новичков команды
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, что он думает о гвинейском полузащитнике Наби Кейта.

"Я доволен игрой Кейта. Но он еще не вышел на тот уровень, на котором играл в "РБ Лейпциг". Наби еще адаптируется в нашей команде. Он фантастический игрок, но у него было несколько травм. Я уже вижу его влияние на игру команды. Порой он не выходил в стартовом составе, но это было исключительно по тактическим соображениями. Я не сомневаюсь в его уровне", – приводит слова Клоппа Sky Sports.

26-летний Кейта перешел в "Ливерпуль" прошлым летом из "РБ Лейпциг" за 60 миллионов евро. В нынешнем сезоне он провел за клуб 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

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