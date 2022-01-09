Клопп высказался об очередном перенесённом матче - против "Арсенала"

1 Теги юрген клоппливерпулькоронавирус

Клопп высказался об очередном перенесённом матче - против "Арсенала"Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о запросе "красных" перенести первую полуфинальную игру Кубка английской лиги против лондонского "Арсенала", изначально запланированную на 6 января.

"Это не тот вопрос, к которому мы подошли легкомысленно. Любой, кто думает иначе, явно игнорирует то, как наш клуб вел себя в течение этого периода. Мы всегда стремились играть, если это было возможно.

Принять участие в матче, который должен был состояться в четверг, было невозможно. Мы попросили перенести игру, потому что у нас не было выбора. Мы подали такой запрос впервые, и мы сделали это потому, что не могли выставить команду.

Во вторник ситуация переросла из сложной в критическую. В команде было зафиксирован новый крупный всплеск положительных тестов на COVID, и это с учетом уже зараженных футболистов, а также травмированных. Нам пришлось отменить тренировки и в итоге даже закрыть само тренировочное поле.

Мы поговорили с местными медэкспертами, и они нам посоветовали перенести игру. Учитывайте, что наша команда полностью вакцинирована, и все равно сложилась такая ситуация.

Так что перенос игры был правильным решением. Начиная с этих выходных мы должны быть в состоянии набирать заявку и проводить матчи", – сказал немецкий специалист.

Также не пропустите: Фил Джонс высказался о своем возвращении в стартовый состав "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Тю, а чего? Не работает вакцинка-то? Не то значит применяли... Водка с редькой - ни один вирус не возьмёт! Хе-хе ...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Монако" Головина нацелился на Эриксена

"Монако" Головина нацелился на Эриксена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов