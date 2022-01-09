Клопп высказался об очередном перенесённом матче - против "Арсенала"
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о запросе "красных" перенести первую полуфинальную игру Кубка английской лиги против лондонского "Арсенала", изначально запланированную на 6 января.
"Это не тот вопрос, к которому мы подошли легкомысленно. Любой, кто думает иначе, явно игнорирует то, как наш клуб вел себя в течение этого периода. Мы всегда стремились играть, если это было возможно.
Принять участие в матче, который должен был состояться в четверг, было невозможно. Мы попросили перенести игру, потому что у нас не было выбора. Мы подали такой запрос впервые, и мы сделали это потому, что не могли выставить команду.
Во вторник ситуация переросла из сложной в критическую. В команде было зафиксирован новый крупный всплеск положительных тестов на COVID, и это с учетом уже зараженных футболистов, а также травмированных. Нам пришлось отменить тренировки и в итоге даже закрыть само тренировочное поле.
Мы поговорили с местными медэкспертами, и они нам посоветовали перенести игру. Учитывайте, что наша команда полностью вакцинирована, и все равно сложилась такая ситуация.
Так что перенос игры был правильным решением. Начиная с этих выходных мы должны быть в состоянии набирать заявку и проводить матчи", – сказал немецкий специалист.
Также не пропустите: Фил Джонс высказался о своем возвращении в стартовый состав "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Монако" Головина нацелился на Эриксена
-
Клопп рассказал, как переболел коронавирусом
-
"Кельн" победил "Герту" и приблизился к зоне Лиги чемпионов
-
Известный петербургский футболист скончался на 38-м году жизни
-
"Вулверхэмптон" и "Вест Хэм" добились побед в Кубке Англии
-
"Ливерпуль" одержал крупную победу в Кубке Англии
-
"Тоттенхэм" вышел в 4-й раунд Кубка Англии
-
Зидан согласился возглавить ПСЖ
-
"Сассуоло" уничтожил "Эмполи" в матче Серии А
-
Стерлинг, скорее всего, продлит контракт с "Манчестер Сити"
-
"Бетис" упустил победу в Мадриде
-
Анчелотти рассказал о ситуации с коронавирусом в "Реале"
-
Экс-тренер "Локомотива" может возглавить сборную Польши перед матчем с Россией
-
Бруну Фернандеш ярко отреагировал на возможный переход в "Барселону"
-
"Милан" разгромил "Венецию" и вышел на первое место в Серии А
-
1
Клопп высказался об очередном перенесённом матче - против "Арсенала"
-
Варан высказался о Кубке Англии
-
Джеррард поделился мнением о "Манчестер Юнайтед" при Рангнике
-
"Барселона" надолго теряет Гарсию
-
Фил Джонс высказался о своем возвращении в стартовый состав "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18