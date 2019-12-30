Клопп высказался об уверенном лидерстве "Ливерпуля" в АПЛ

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп порассуждал о том, что его команда с большим преимуществом лидирует в АПЛ.

"Это только половина пути. Впереди ещё 19 матчей и почти все они по разным причинам могут быть очень сложными. У всех соперников высокая мотивация. Кто-то будет бороться за выживание, кто-то - за выход в еврокубки. Мы должны быть готовы к этому. Какая разница, сколько у нас очков, если на дворе лишь декабрь? Мы просто построили фундамент и будем строить дальше, вот и всё", - приводит слова Клоппа Goal.com.

Напомним, что "Ливерпуль" набрал 55 очков в 19 матчах, потеряв очки только в игре с "Манчестер Юнайтед".

Главные преследователи "красных" в АПЛ - "Лестер" и "Манчестер Сити". "Лисы" отстают от лидера на 13 баллов, "горожане" - на 14.

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