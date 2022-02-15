Клопп высказался перед матчем с "Интером" в Лиге чемпионов

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Клопп высказался перед матчем с "Интером" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм "Ливерпуля"\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался перед матчем против миланского "Интера" в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов.

"Интер" - топ-команда с тренером высочайшего уровня. Наверное, это лучшая команда Италии в текущем сезоне. Они играют очень организованно, хорошо подготовлены тактически, действуют изобретательно и обладают высоким уровнем индивидуального мастерства. Нам нужно сыграть на высшем уровне, чтобы у нас просто был шанс.

Я не могу выбрать тот же стартовый состав только потому, что мы выиграли этими футболистами последний матч. Этому мы должны научиться все вместе.

Луис Диас - отличный парень и игрок топ-уровня. Как и в случае с любым другим новичком, ему нужно время, чтобы адаптироваться, но это феноменальный футболист. Его радость и любовь к футболу видны невооруженным глазом. На тренировках Луис всегда улыбается. У меня такого игрока ранее не было, это прекрасно!" - сказал немецкий специалист.

Игра между "Интером" и "Ливерпулем" состоится завтра, 16 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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