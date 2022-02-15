Клопп высказался перед матчем с "Интером" в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм "Ливерпуля"\Автор неизвестен
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался перед матчем против миланского "Интера" в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов.
"Интер" - топ-команда с тренером высочайшего уровня. Наверное, это лучшая команда Италии в текущем сезоне. Они играют очень организованно, хорошо подготовлены тактически, действуют изобретательно и обладают высоким уровнем индивидуального мастерства. Нам нужно сыграть на высшем уровне, чтобы у нас просто был шанс.
Я не могу выбрать тот же стартовый состав только потому, что мы выиграли этими футболистами последний матч. Этому мы должны научиться все вместе.
Луис Диас - отличный парень и игрок топ-уровня. Как и в случае с любым другим новичком, ему нужно время, чтобы адаптироваться, но это феноменальный футболист. Его радость и любовь к футболу видны невооруженным глазом. На тренировках Луис всегда улыбается. У меня такого игрока ранее не было, это прекрасно!" - сказал немецкий специалист.
Игра между "Интером" и "Ливерпулем" состоится завтра, 16 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18