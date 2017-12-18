Клопп высказался по поводу будущего Коутиньо

Теги ливерпулькоутиньоюрген клопп

Клопп высказался по поводу будущего КоутиньоГлавный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу будущего полузащитника своей команды Филиппе Коутиньо.

"Впереди еще есть несколько недель или месяцев. Но в настоящее время о возможном уходе Коутиньо мне нечего сказать - ни положительного, ни отрицательного, пока что-то не произойдет. На сегодняшний день Филиппе находится в "Ливерпуле", - цитирует наставника "красных" le10sport.

Напомним, Коутиньо поучаствовал в 14 голах "Ливерпуля" в последних 10 матчах. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 18-го тура АПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов