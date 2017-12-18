Клопп высказался по поводу будущего Коутиньо

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу будущего полузащитника своей команды Филиппе Коутиньо.

"Впереди еще есть несколько недель или месяцев. Но в настоящее время о возможном уходе Коутиньо мне нечего сказать - ни положительного, ни отрицательного, пока что-то не произойдет. На сегодняшний день Филиппе находится в "Ливерпуле ", - цитирует наставника "красных" le10sport.

Напомним, Коутиньо поучаствовал в 14 голах "Ливерпуля" в последних 10 матчах. | soccernews.ru