Клопп высмеял информацию о том, что "Ливерпуль" рискует остаться без чемпионского титула из-за коронавируса

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Клопп высмеял информацию о том, что "Ливерпуль" рискует остаться без чемпионского титула из-за коронавируса

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался по поводу информации о том, что клуб могут лишить чемпионского титула из-за коронавируса.

Ранее сообщалось, что чемпионат Англии может досрочно закончится из-за эпидемии.

"Фанаты "Ливерпуля" не настолько глупы, чтобы верить в такие вещи", - приводит слова Клоппа Mirror.

"Ливерпуль" после 28 туров чемпионата Англии лидирует в турнирной таблице и опережает "Манчестер Сити" на 22 очка. 

Не пропустите: Клопп прокомментировал угрозу распространения коронавируса в Великобритании| http://soccernews.ru
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lesnovsky

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