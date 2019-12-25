Клопп высоко отозвался о Варди
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем с "Лестером" рассказал, что думает о форварде "лис" Джейми Варди. Об этом сообщает Fox Sports.
"Варди - невероятный футболист. Как только он появился в Англии, он попал в топ-3 лучших игроков.
Он все время забивает. Сложно обороняться, он невероятно опасен. В футболе можно сделать лишь одно - постараться предотвратить как можно больше передач в его сторону. Это мы и попробуем.
Однако помимо Варди в "Лестере" есть Брендан, который превосходно поработал в этом клубе", - сказал Клопп.
В этом сезоне Варди забил 17 голов в 18 матчах.
Матч "Лестер" - "Ливерпуль" состоится 26 декабря на стадионе "Кинг Пауэр Стадиум". Начало - в 23:00 (мск).
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Форвард "Барселоны" Мело поделился мыслями о Месси
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|17
|49
|2
|Лестер Сити
|18
|39
|3
|Манчестер Сити
|18
|38
|4
|Челси
|17
|29
|5
|Шеффилд Юнайтед
|18
|28
|6
|Вулверхэмптон
|18
|27
|7
|Тоттенхэм
|17
|26
|8
|Манчестер Юнайтед
|18
|25
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|18
|25
|10
|Бернли
|18
|24
|11
|Арсенал Лондон
|18
|23
|12
|Кристал Пэлас
|18
|23
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|18
|20
|14
|Борнмут
|18
|19
|15
|Эвертон
|18
|19
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|17
|Саутгемптон
|18
|18
|18
|Астон Вилла
|18
|15
|19
|Норвич Сити
|18
|12
|20
|Уотфорд
|18
|12