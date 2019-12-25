Клопп высоко отозвался о Варди

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем с "Лестером" рассказал, что думает о форварде "лис" Джейми Варди. Об этом сообщает Fox Sports.

"Варди - невероятный футболист. Как только он появился в Англии, он попал в топ-3 лучших игроков.

Он все время забивает. Сложно обороняться, он невероятно опасен. В футболе можно сделать лишь одно - постараться предотвратить как можно больше передач в его сторону. Это мы и попробуем.

Однако помимо Варди в "Лестере" есть Брендан, который превосходно поработал в этом клубе", - сказал Клопп.

В этом сезоне Варди забил 17 голов в 18 матчах.

Матч "Лестер" - "Ливерпуль" состоится 26 декабря на стадионе "Кинг Пауэр Стадиум". Начало - в 23:00 (мск).

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