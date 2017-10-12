Клопп выступает против зимней продажи Коутиньо

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Клопп выступает против зимней продажи КоутиньоГлавный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп выступает против продажи в зимнее трансферное окно ключевого полузащитника своей команды Филиппе Коутиньо.

Как информирует The Independent, наставник "красных" намерен отстаивать свою позицию по бразильцу перед руководством своего клуба. Немецкий специалист надеется, что ему удастся оттянуть продажу 25-летнего хавбека до лета следующего года.

Напомним, "Ливерпуль" и Коутиньо заключили устное соглашение. | soccernews.ru

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