Клопп выступил с неожиданным предложением

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп накануне матча 9-го тура чемпионата Англии против "Хаддерсфилда" высказался о матчах против команд из нижней части таблицы.

Напомним, что под руководством немецкого специалиста "красные" проиграли 5 из 9 последних встреч в АПЛ против команд из зоны вылета.

"Можем ли мы наложить эмбарго на эту статистику? Не хотим, чтобы парни знали о ней до того, как мы отправимся в Хаддерсфилд!" - цитирует Mirror Клоппа.

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