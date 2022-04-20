Клопп выступил в поддержку Роналду после смерти новорожденного сына португальца

Фото: твиттер Роналду\Автор неизвестен

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался в поддержку португальского нападающего "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, у которого накануне при родах умер сын.

"Столько вещей в жизни важнее футбола. Мы сочувствуем Криштиану и его семье.

Именно таким должен быть футбол – все соперничество в данный момент нужно оставить в стороне. В тот момент важно было лишь одно, и аплодисменты были проявлением достоинства.

Все наши мысли с того момента, как мы услышали об этом, были с Криштиану и его семьей. Я даже не могу представить, каково ему. Мы искренне сочувствуем", – сказал немецкий специалист.

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