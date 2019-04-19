Клопп: "Я действительно сочувствовал "Манчестер Сити" после вылета из Лиги Чемпионов"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал вылет из Лиги Чемпионов "Манчестер Сити", который по сумме двух встреч проиграл "Тоттенхэму" (4:3 и 0:1).
"Я действительно сочувствовал "Манчестер Сити" после вылета из Лиги Чемпионов. Но том эпизоде был офсайд. Я восхищаюсь "Тоттенхэмом". Эта команда заслуживает комплиментов, так как сумела забить три гола "Манчестер Сити" на выезде.
Не знаю, повлияет ли это каким-то образом на чемпионскую гонку в Премьер-лиге. Увидим", - цитирует Клоппа Mirror.
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