Клопп: "Я действительно сочувствовал "Манчестер Сити" после вылета из Лиги Чемпионов"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал вылет из Лиги Чемпионов "Манчестер Сити", который по сумме двух встреч проиграл "Тоттенхэму" (4:3 и 0:1).

"Я действительно сочувствовал "Манчестер Сити" после вылета из Лиги Чемпионов. Но том эпизоде был офсайд. Я восхищаюсь "Тоттенхэмом". Эта команда заслуживает комплиментов, так как сумела забить три гола "Манчестер Сити" на выезде.

Не знаю, повлияет ли это каким-то образом на чемпионскую гонку в Премьер-лиге. Увидим", - цитирует Клоппа Mirror.

Не пропустите: Месси признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru