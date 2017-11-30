Клопп: "Я должен поблагодарить Салаха"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Сток Сити" в матче 14-го тура АПЛ, отметив игру вингера Мохамеда Салаха, оформившего дубль в этом поединке.

"Отличный выездной матч, здесь всегда сложно играть. С выходом Крауча на поле нам стало ещё тяжелее. Заслуженная победа, мы все довольны. Я должен поблагодарить Салаха, приятно видеть такую игру. Но у нас впереди ещё много работы" - приводит слова Клоппа BBC.

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