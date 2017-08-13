Клопп: "Я должен принимать решения, которые принимаются владельцами и игроками"

Главный тренер английского "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о будущем полузащитника своей команды Филиппе Коутиньо.

"Как главный тренер, я должен принимать решения владельцев клуба и игроков. Вот как это работает. Они решают, к примеру, продаем мы своего игрока или не продаем. Я должен принимать это", - цитирует наставника "красных" sport.es.

Напомним, у Коутиньо испортились отношения с Клоппом. | soccernews.ru