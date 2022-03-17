Клопп: "Я готов ударить того, кто скажет, что Трент не умеет обороняться"

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Клопп: "Я готов ударить того, кто скажет, что Трент не умеет обороняться"

Фото твиттер "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп ярко высказался об игре правого защитника своей команды Трента Александра-Арнольда.

"Он исключительно хорошо справился с Габриэлом Мартинелли. Я готов ударить того, кто скажет, что Трент не умеет обороняться. Не знаю, что парень должен ещё сделать", - приводит слова Клоппа BBC.

В среду "Ливерпуль" победил "Арсенал" со счётом 2:0 в перенесённом матче 27-го тура АПЛ.

В текущем сезоне Трент провёл за "красных" 35 игр, забил 2 гола и сделал 17 ассистов.

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