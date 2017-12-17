Клопп: "Я наслаждался игрой "Ливерпуля" в матче с "Борнмутом"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу своей команды над "Борнмутом" (4:0) в матче 18-го тура чемпионата Англии.

"Я доволен абсолютно всем. Мы отлично начали этот матч. Мы знали, что соперник может доставить нам проблемы, но мои игроки показали очень дисциплинированный футбол. Мне понравилось, как команда оборонялась в разных ситуациях. Наш первый гол был просто фантастическим, а третий - невероятным. Думаю, что мы могли забить и больше. Я наслаждался сегодняшней игрой "Ливерпуля". Но нам быть стабильнее, так как мы – "Ливерпуль", - цитирует Клоппа BBC.

Напомним, что "Ливерпуль" стал первым клубом в истории Премьер-лиги, выигравшим четыре выездных матча подряд с крупным счетом.

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