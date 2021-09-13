Клопп: "Я не рад переходу Роналду в "Манчестер Юнайтед"

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Клопп: "Я не рад переходу Роналду в "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мыслями о возвращении нападающего Криштиану Роналду в "Манчестер Юнайтед".

"Рад ли я переходу Криштиану? Нет, я не могу так сказать. Хороший ли он футболист? К сожалению, да. Я был удивлён, когда узнал о возвращении Роналду, потому что понятия не имел, что он может покинуть "Ювентус" уже сейчас", - приводит слова Клоппа Sky Sports.

36-летний португалец вернулся в "МЮ" после 12 сезонов в "Реале" и "Ювентусе". Клуб купил его за 15+8 миллионов евро.

В дебютном матче после трансфера Роналду оформил дубль в матче с "Ньюкаслом" (4:1).

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