Клопп: "Я не удивлен тем, как быстро Салах адаптировался"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выделил игру новичка команды Мохамеда Салаха. Немецкий футболист отметил, что сейчас это полноценный зрелый футболист.

"Я не удивлен тем, как быстро Салах адаптировался. У него была целая предсезонная подготовка. Он работал с нами на протяжении нескольких недель. 38 миллионов фунтов стерлингов за него? Я никогда не скажу, что это дешево. Но я убежден, что Мохамед - очень хороший игрок. Вы все видели в первой игре в Уотфорде. Это было трудно. Но он играл лучше, чем кто-либо мог себе представить. Да, Салах играл в "Челси". Но там он был ребенком, а сейчас возмужал и становится только лучше", - сказал он.

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