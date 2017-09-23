Клопп: "Я не удивлен тем, как быстро Салах адаптировался"

Теги мохамед салахюрген клоппливерпуль

Клопп: "Я не удивлен тем, как быстро Салах адаптировался"Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп выделил игру новичка команды Мохамеда Салаха. Немецкий футболист отметил, что сейчас это полноценный зрелый футболист.

"Я не удивлен тем, как быстро Салах адаптировался. У него была целая предсезонная подготовка. Он работал с нами на протяжении нескольких недель. 38 миллионов фунтов стерлингов за него? Я никогда не скажу, что это дешево. Но я убежден, что Мохамед - очень хороший игрок. Вы все видели в первой игре в Уотфорде. Это было трудно. Но он играл лучше, чем кто-либо мог себе представить. Да, Салах играл в "Челси". Но там он был ребенком, а сейчас возмужал и становится только лучше", - сказал он.

Читайте: Клопп: "Такое впечатление, что у нас ноль очков и мы абсолютно худшая команда в чемпионате" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Праздник в Генуе: "Сампдория" наносит "Милану" второе поражение в сезоне

Праздник в Генуе: "Сампдория" наносит "Милану" второе поражение в сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 6 16
2 Манчестер Юнайтед 6 16
3 Челси 6 13
4 Тоттенхэм 6 11
5 Ливерпуль 6 11
6 Уотфорд 6 11
7 Ньюкасл Юнайтед 5 9
8 Хаддерсфилд Таун 6 9
9 Бернли 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 5 8
11 Саутгемптон 6 8
12 Арсенал Лондон 5 7
13 Эвертон 6 7
14 Суонси Сити 6 5
15 Сток Сити 6 5
16 Лестер Сити 6 4
17 Брайтон & Хоув Альбион 5 4
18 Вест Хэм Юнайтед 6 4
19 Борнмут 6 3
20 Кристал Пэлас 6 0
Полная таблица

топ-5 тегов