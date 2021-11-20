Клопп: "Я ненавижу паузы на матчи сборных"

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Клопп: "Я ненавижу паузы на матчи сборных"

Фото твиттер "Ливерпуля"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп жёстко высказался о международных перерывах, связанных с играми национальных сборных.

В ходе последней паузы "красные" потеряли из-за травм капитана Джордана Хендерсона и левого защитника Эндрю Робертсона

"Ненавижу паузы на матчи сборных. Хотя иногда они помогают с точки зрения травм. Но эта пауза не пошла нам на пользу, я бы лучше играл всю неделю после "Вест Хэма", - цитирует Клоппа Daily Mail.

Сегодня "Ливерпуль" примет "Арсенал" в рамках 12-го тура АПЛ. Стартовый свисток на "Энфилде" прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Не пропустите: Джеррард высказался о возможной работе в "Ливерпуле" и Юргене Клоппе. | http://soccernews.ru
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