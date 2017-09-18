Клопп: "Я очень счастлив, что у нас есть Соланке"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о нападающем команды Доминике Соланке.

"Я очень счастлив, что у нас есть Соланке. Он замечательный парень, это чистая правда. Доминик использует каждую минуту на поле в качестве возможности что-то сделать. Он не слишком переживает по поводу того, сколько минут сыграет - одну, две, пять или двадцать. Соланке полон радости, мне приятно это видеть" - приводит слова Клоппа сайт "Ливерпуля".

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