Клопп: "Я очень счастлив, что у нас есть Соланке"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о нападающем команды Доминике Соланке.
"Я очень счастлив, что у нас есть Соланке. Он замечательный парень, это чистая правда. Доминик использует каждую минуту на поле в качестве возможности что-то сделать. Он не слишком переживает по поводу того, сколько минут сыграет - одну, две, пять или двадцать. Соланке полон радости, мне приятно это видеть" - приводит слова Клоппа сайт "Ливерпуля".
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|5
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|6
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|5
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|7
|Бернли
|5
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|Ливерпуль
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|5
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|Уотфорд
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|8
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|Арсенал Лондон
|5
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|13
|Сток Сити
|5
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|Суонси Сити
|5
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|15
|Лестер Сити
|5
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|17
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|18
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|5
|4
|19
|Борнмут
|5
|3
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|Кристал Пэлас
|5
|0