Клопп: "Я расстроюсь, если узнаю, что многие в Германии будут болеть за "Тоттенхэм"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, чего ждет от финального матча Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

"Если бы я думал, что преимущество у "Тоттенхэма", я был бы в бешенстве. Многие считают, что мы фавориты, так как у нас много очков в чемпионате. Но это не так.



Я расстроюсь, если узнаю, что многие в Германии будут болеть за "Тоттенхэм", ведь в этой команде даже немцев нет. Моя семья и друзья всегда поддерживают меня и придают много сил.



В финале встречаются две классные команды. Я с уважением отношусь к проделанной Почеттино работе", - сказал Клопп.

Напомним, завтра, 1 июня, в Мадриде состоится финал Лиги чемпионов, где встретятся "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

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