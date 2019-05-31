Клопп: "Я расстроюсь, если узнаю, что многие в Германии будут болеть за "Тоттенхэм"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, чего ждет от финального матча Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом". Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
"Если бы я думал, что преимущество у "Тоттенхэма", я был бы в бешенстве. Многие считают, что мы фавориты, так как у нас много очков в чемпионате. Но это не так.
Я расстроюсь, если узнаю, что многие в Германии будут болеть за "Тоттенхэм", ведь в этой команде даже немцев нет. Моя семья и друзья всегда поддерживают меня и придают много сил.
В финале встречаются две классные команды. Я с уважением отношусь к проделанной Почеттино работе", - сказал Клопп.
Напомним, завтра, 1 июня, в Мадриде состоится финал Лиги чемпионов, где встретятся "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".
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