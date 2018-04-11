Клопп: "Я ушам не поверил, когда услышал, что "Барселона" вылетела"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал вылет "Барселоны" из Лиги Чемпионов от "Ромы".

Как отметил наставник, это выглядит невероятно еще и по той причине, что римляне летом прошлого года продали "красным" форварда Мохамеда Салаха.

"Я ушам не поверил, когда услышал, что "Барселона" вылетела. "Рома" потеряла Мо Салаха, но сыграет в полуфинале. Это просто невероятно", - отметил он.

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